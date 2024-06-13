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13 Haziran 2024 Perşembe 17:54:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 17:54:00

Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar.

İşte 13 Haziran perşembe altın fiyatları...

Gram altın fiyatı

Alış: 2.419,05

Satış: 2.424,44

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,870.48

Satış: 3,963.95

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,716.77

Satış: 7,927.91

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,069.00

Satış: 16,312.00

Gremse altın fiyatı

Alış: 38,704.80

Satış: 39,639.54

Ata altın fiyatı

Alış: 15,965.73

Satış: 16,389.19

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,481.92

Satış: 15,807.33

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,206.17

Satış: 2,211.09

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 388 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 388 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 372 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 388 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 398 bin liradan tamamlamıştı.

Etiketler : Altın Çeyrek altın gram altın altın fiyatı
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