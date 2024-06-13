Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar.
İşte 13 Haziran perşembe altın fiyatları...
Gram altın fiyatı
Alış: 2.419,05
Satış: 2.424,44
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,870.48
Satış: 3,963.95
Yarım altın fiyatı
Alış: 7,716.77
Satış: 7,927.91
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,069.00
Satış: 16,312.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 38,704.80
Satış: 39,639.54
Ata altın fiyatı
Alış: 15,965.73
Satış: 16,389.19
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,481.92
Satış: 15,807.33
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,206.17
Satış: 2,211.09
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 388 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 388 bin liraya düştü.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 372 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 388 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 398 bin liradan tamamlamıştı.