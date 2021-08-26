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26 Ağustos 2021 Perşembe 18:15:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 18:15:00

Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 781,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 482,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 781,00 lira, Cumhuriyet altını 3.197,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 482,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,60481,80482,00482,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.174,003.195,003.176,003.197,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 440,00444,00440,00444,00
Lira(Tam) Ziynet 3.102,003.122,003.104,003.124,00
Yarım Ziynet 1.551,001.561,001.552,001.562,00
Çeyrek Ziynet 776,00781,00776,00781,00
Etiketler : Kapalıçarşı kapanış çeyrek altın
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