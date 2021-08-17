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17 Ağustos 2021 Salı 18:20:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 18:20:00

Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 483,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.204,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 483,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ
SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,60485,80483,00483,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.200,003.221,003.183,003.204,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,85446,85440,50444,50
Lira(Tam) Ziynet 3.127,003.147,003.110,003.130,00
Yarım Ziynet 1.564,001.574,001.555,001.565,00
Çeyrek Ziynet 782,00787,00778,00783,00
Etiketler : İstanbul Kapalıçarşı altın altın fiyatları çeyrek altın Kapalıçarşı
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