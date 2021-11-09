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09 Kasım 2021 Salı 18:32:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 18:32:00

Çeyrek altın 924 TL'ye yükseldi

Kaynak: AA

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 924,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 570,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 924,00 lira, Cumhuriyet altını 3.783,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 570,90 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 569,00569,20570,70570,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.750,003.771,003.762,003.783,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 519,00523,00520,65524,65
Lira(Tam) Ziynet 3.664,003.684,003.676,003.696,00
Yarım Ziynet 1.832,001.842,001.838,001.848,00
Çeyrek Ziynet 916,00921,00919,00924,00
Etiketler : kapalıçarşı altın fiyatları gram
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