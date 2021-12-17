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17 Aralık 2021 Cuma 19:10:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 19:10:00

Çeyrek altın 1500 TL'yi geçti

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.537,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,74 artışla 951,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.537,00 lira, Cumhuriyet altını 6.292,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 5,74 yükselişle 951,70 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE
CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 899,80900,00951,50951,70
Cumhuriyet Ata Lira 5.931,005.952,006.271,006.292,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 820,80824,80868,00872,00
Lira(Tam) Ziynet 5.796,005.816,006.128,006.148,00
Yarım Ziynet 2.898,002.908,003.064,003.074,00
Çeyrek Ziynet 1.449,001.454,001.532,001.537,00
Etiketler : kapalıçarşı altın fiyatları istanbul
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