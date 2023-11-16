VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
Deprem bölgesinde KOSGEB'e destek başvurusu 45 bine ulaştı
AR-GE'ye geçen yıl yaklaşık 198,7 milyar lira harcandı
Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa etti
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
İBB'nin Ordu Caddesi'ndeki düzenlemesi yayaları ve esnafı bezdirdi
16 Kasım 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 12:45:00

Çevreyi kirleten tesisler ile deniz araçlarına 950 milyon lira ceza

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın dokuz ayında Türkiye genelinde 67 bin 381 çevre denetimi gerçekleştirdi, çevreyi kirleten 4 bin 317 tesise ve 25 deniz aracına 950 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

Tesis veya faaliyetlerin Çevre Kanunu ve ilgili alt mevzuata uygunluğunu kontrol eden bakanlık, Türkiye genelinde çevre denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, yılın dokuz aylık bölümünde 67 bin 381 çevre denetimi yapılırken, 4 bin 317 tesis ve 25 deniz aracının çevreyi kirlettiği tespit edildi.

Çevreyi kirletenlere söz konusu dönemde toplam 950 milyon liranın üzerinde ceza kesen bakanlık, yasaları ihlal eden 267 işletmenin faaliyetlerine de son verdi.

GEMİ KAYNAKLI ATIKLAR İÇİN 339 TESİS DEVREDE

Deniz ve kıyılarda kirliliğin önlenmesi ve tespiti çalışmaları da devam ederken, denizlerin kirliliğe karşı korunması için gemi kaynaklı atıklar 339 tesisteki atık alım hizmetiyle yönetiliyor.

Bakanlık, gemilerin çevrim içi ortamda takibi amacıyla hazırlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması ve e-Devlet ile entegre Mavi Karekod uygulaması için de çalışmalarını sürdürüyor.

185 BİN TON DENİZ ÇÖPÜ BERTARAF EDİLDİ

Deniz çöplerinin önlenmesi ve temizlenmesi çalışmaları kapsamında 2019'dan bu yana 185 bin ton deniz çöpü toplanıp, bertaraf edildi.

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu sonrasında izlemeye yönelik birçok çalışmayı hayata geçiren Bakanlık, Marmara Denizi'nde izleme noktasını 150'ye çıkartıp, bölgede 1000 metreküp ve üzeri tüm arıtma tesislerini ise 7/24 çevrim içi takip ediyor.

Etiketler : çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tesis deniz araçları ceza
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Sanat aşığı

Sanat aşığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX