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07 Kasım 2022 Pazartesi 16:20:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 16:20:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık personeline yapılan promosyon ödemesi ile giyim yardımına ilişkin bir gazetede çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık merkez personeline yapılan promosyon ödemeleri ve giyim yardımı ihalesine ilişkin bir gazetede çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı

Açıklamada, bakanlık merkez birimlerinde görev yapan 3 bin 661 personel için, komisyon marifetiyle 15 Haziran 2022-14 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan 36 aylık dönem için maaş protokolü ihalesi yapıldığı, ihaleye katılan 6 bankadan 14 bin 520 lira ile en yüksek teklifi veren Türkiye Halk Bankası ile protokol imzalandığı belirtildi.

Promosyon ödemesinin tek seferde peşin olarak 25 Haziran 2022'de Türkiye Halk Bankası tarafından personelin kendi hesabına yatırıldığı ifade edilen açıklamada, Bakanlık hesabına yatırılan herhangi bir tutar bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışına personelimizin katılımının zorunlu tutulması nasıl mümkün değilse promosyon sözleşmesine Millet Bahçesi açılış harcaması eklendiği ve memurlara ödenmesi gereken kişi başı tutarın düşürüldüğü iddiası da tamamen yalan, iftiradır." denildi.

Aynı yayın organının, giyim yardımı konusunda da "gerçeğe aykırı ve basın etiği ile bağdaşmayan" haberlere yer verdiğine işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımızca merkez ve taşra birimlerinde görevli 14 bin 693 kişiye giyim yardımı yapılmış olup bu kişiler içinde Bakan ve bakan yardımcılarının olduğu yönündeki iddialar da tamamen hayal ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

Giyim yardımı alımına ilişkin 30 Haziran 2022'de saat 14.30'da açık ihale yöntemiyle yapılan açık ihaleye ilişkin tüm bilgilerin, Kamu İhale Kurumunun sisteminde yer aldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyleyken gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan konuları haber diye gündeme taşımak en hafif tabiriyle haksız, edepten yoksun bir linç girişimidir. Günlerdir köşelerinden bize soru soranlara şimdi de biz soruyoruz. Birilerinden duyduğunuz yalanları, dedikoduları hangi Bakanlık kaynağına sorarak teyit ettiniz de köşenize taşıdınız? Duyduğunu, dedikoduyu haber diye yazmak hangi gazetecilik ahlakına sığıyor? İddianızı ispat edecek belgeleri de haber yapabilecek misiniz? Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

Etiketler : çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı promosyon giyim yardımı
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