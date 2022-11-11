Cennet hurması kurutma tesisi köylülere istihdam imkanı sağladı

İlçeye bağlı 1200 nüfuslu Gafarlı köyünün muhtarı Arif Çoban, yörenin geçim kaynaklarından cennet hurmasının kurusundan da gelir elde edebilmek için tesis kurmaya karar verdi.

Kendi çabasıyla iki yıl önce tesisi kuran muhtar, köylüler için yeni ekmek kapısı oluşturdu.

Tesisle 100'ün üzerinde kişiye istihdam oluşturulurken köyün ekonomisine de katkı sağlandı.

Muhtar Arif Çoban, AA muhabirine daha önce topladıkları cennet hurmasının yaş olarak kilogramını 7-10 lira arasında sattıklarını söyledi.

Hurmanın kurusunun yaklaşık 100 liraya satıldığını öğrenince tesis kurmaya karar verdiğini anlatan Çoban, "İki yıl önce burayı kurdum. Bu yıl kurutmak için 60 tona yakın ürün aldım. Bu tesis sayesinde toplayanlar, soyanlar, asanlar, paketleyenler, tüm köy halkı kazanıyor. Bir ekmek kapısı yani. Hedefim, kuruttuğumuz ürünü 100 tona çıkarmak. 100 ton olursa daha da çok çalışırız ve kazanırız." diye konuştu.

Çoban, 450 metrekare alandaki tesisi büyüterek çok daha fazla kişiye istihdam oluşturmak istediğini belirtti.

Kurutma sayesinde köyde yetişen ürünün değer kazandığını vurgulayan Çoban, kuruttukları ürünleri toptancılara sattıklarını dile getirdi.

Çalışanlardan Nurgül Özbulat da bahçeden topladıkları meyveleri tesiste temizleyip soyduktan sonra kuruttuklarını aktardı.

Köylülerin büyük çoğunluğunun burada çalıştığını ifade eden Özbulat, "Daha önce hurma yaş gönderiliyordu. Para etmediği için kurutmaya başladık. Bu tesis sayesinde herkes kendi evine katkıda bulunuyor. Hem köye hem bize çok faydası oldu." dedi.

Yusuf Özbulat ise başta kadınlar olmak üzere çok sayıda köylünün yeni iş imkanına kavuştuğunu kaydetti.