Sinop'taki Res'lerin Altına Güneş Paneli Kurulumları Başladı

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04 Kasım 2022 Cuma 15:28:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 15:28:00

Cengiz Enerji'nin türbinleri hibrit santrale dönüşecek

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Cengiz Enerji, geçtiğimiz yıl ilk fazını devreye aldığı rüzgar enerji santrallerinin (RES) altına güneş panelleri kurmaya başladı. Sinop ve Çankırı'daki RES'leri toplam 160.000 güneş paneliyle hibrit enerji santraline dönüştürecek olan Cengiz Enerji, bu panellerle 85 MW'lik ek kurulu güç yaratacak.

Cengiz Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki büyümesinin itici gücü olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çankırı ve Sinop'taki rüzgar enerji santrallerinin (RES) ilk fazını devreye alan şirket, RES'lerin altına inşa edeceği güneş panelleriyle bu santralleri hibrite dönüştürecek. İlk panellerin Sinop'ta kurulmaya başlandığı proje kapsamında, Hamsi RES'e kurulu gücü 35 MW olacak 65.000 güneş paneli eklenecek. Çankırı'da bulunan Çerkeş RES santraline ise 50 MW kurulu güce sahip 94 bin güneş paneli kurulumu hedefleniyor. Söz konusu yatırımların devreye girmesiyle birlikte, Cengiz Enerji'nin hibrit RES'lerden oluşan yenilenebilir kaynaklı gücü 237 MW'a ulaşacak.

YENİ RES YATIRIMLARI GELİYOR

Yenilenebilir enerjinin, iklim kriziyle mücadelenin yanında fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanmasında da kritik bir rol oynadığını belirten Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi artışında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti. Cengiz, şöyle devam etti: "Tedarik zincirinde devam eden aksamalar ve yüksek hammadde maliyetlerine rağmen, Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre küresel yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumlarının bu yıl 320 GW'a ulaşarak yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Bu yılki kapasitenin yüzde 60'ının güneş enerjisinden geleceği hesaplanırken, kalan yüzde 40'ını rüzgar, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynakların oluşturacağı öngörülüyor. Türkiye de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışlarla bu alanda dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Biz de ülkemizin doğal kaynaklarının daha fazla kullanılmasına destek vermeye, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda geçen yıl başladığımız 28 türbinlik yatırımımıza 32 MW'lık ilave kapasiteli 5 türbin daha ekledik. Böylece 2023 yılında rüzgar kaynaklı enerji üretim gücümüzü 152 MW'a çıkaracağız. Hibrit projelerle de mevcut yatırımlarımızın verimliliğini ve kapasitesini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

TOPLAM 2.840 MW'LİK KURULU GÜÇ

Enerji sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Cengiz Holding ve iştiraklerinin toplam 2.311 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santralleri bulunuyor. 2016 yılı itibarıyla güneş enerjisi santrallerini devreye alan şirket, Türkiye'nin 11 farklı şehrinde, toplam 206,17 MW gücünde GES'i hayata geçirdi. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimine 2021 yılında başlayan ve geçtiğimiz yıl Çankırı ve Sinop'taki RES'lerin ilk ünitelerini devreye alan Cengiz Holding, Kocaeli'de inşası devam eden Karamürsel RES'in de devreye girmesiyle, rüzgar enerjisinde 33 türbinle 152 MW'lık kurulu güce sahip olacak. Çankırı ve Sinop'ta gerçekleştirilecek 85 MW'lık GES yatırımlarıyla Cengiz Holding'in hidroelektrik, rüzgar ve güneşten oluşan yenilenebilir enerji yatırımlarının kurulu gücü toplam 2.840 MW'a ulaşacak.

Kaynak

Kurulu Güç (MW)

Devam eden / Planlanan (MW)

Toplam Kurulu Güç (MW)

Hidroelektrik

2.311

-

2.311

RES

29,4

122,6

152

GES

206,17

170,74

376,91

TOPLAM

2.547

293,34

2.840
Etiketler : https://cengizenerji.com.tr/ Cengiz Holding Sinop Grup Başkanı Ahmet Cengiz
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