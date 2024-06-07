Cengiz Enerji, Özbekistan'ı elektrik üretiminde yurt dışı yatırımlarının merkezi yaptı

Cengiz Holding'in grup şirketlerinden ve Türkiye'nin en büyük elektrik üreticilerinden biri olan Cengiz Enerji, aynı zamanda dört bölgedeki 13 kentte elektrik dağıtımı yapıyor. Elektrik satışı ile doğal gaz dağıtımı alanlarında da faaliyet gösteren Cengiz Enerji, çeyrek asırlık tecrübesini yurt dışına taşıdı. 2021 yılında Özbekistan pazarına giren Cengiz Enerji, Taşkent ve Sirdaryo'da her biri 240 MW kurulu güce sahip iki doğal gaz çevrim santraliyle ülkenin enerji arz güvenliğine destek veriyor. Bu yıl yapımına başlanan Cizzak'taki 550 MW kurulu güce sahip üçüncü santral, 2026 yılının son çeyreğinde tamamlandığında, şirketin ülkedeki kurulu gücü de 1.030 MW'a ulaşacak.

Özbekistan'ın şirketin yurt dışı yatırımlarının merkezi olduğunu ifade eden Cengiz Enerji Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eskiçırak, Türkiye'deki tecrübelerini aktardıkları ülkede üç yılda önemli bir elektrik üreticisi konumuna geldiklerini söyledi. İki yıl içinde tamamlanması planlanan Cizzak'taki yeni doğal gaz çevrim santraliyle ilgili bilgi veren Eskiçırak, "7,5 hektarlık alana kurulan Cizzak'taki dev santralimiz tamamlandığında, Taşkent ve Sirdaryo'daki santrallerimizin toplamından daha büyük bir kurulu güce sahip olacak. Bu, yaklaşık 1,6 milyon hanenin tüketimine karşılık gelecek elektriği tek bir santralde üretebileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu. Cengiz Holding'in faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde yatırımlarının yanı sıra insana ve topluma değer katma geleneğinin bulunduğunu dile getiren Eskiçırak, şöyle devam etti: "İş yaptığımız her bölgede yerel istihdama büyük önem veriyoruz. Taşkent ve Sirdaryo'da 108'i Özbek, toplam 193 çalışma arkadaşımız bulunuyor. Cizzak'ta ise yakın zamanda istihdam 600'ün üzerine çıkacak ve tabii burada da ağırlıklı kısmı Özbek arkadaşlarımız oluşturacak. Özbekistan'ın enerji altyapısının yenilenme çalışmaları sürüyor. Biz de önümüzdeki dönemde bu çalışmalara destek vermek ve buradaki yatırımlarımızı daha da artırmak istiyoruz."

'YENİLENEBİLİR YATIRIM FIRSATLARINA DA BAKIYORUZ'

Özbekistan'ın önemli doğal gaz rezervlerine sahip bir ülke olduğunu ifade eden Eskiçırak, toplam enerji tüketiminin %84'ünün doğal gazla karşılandığını söyledi. Elektrik üretiminde de doğal gazın en önemli hammadde olduğunu dile getiren Eskiçırak, "Ülkenin enerjide kurulu gücü 18.000 MW'ı aşmış durumda. İrili ufaklı 40 civarında enerji santrali bulunuyor. Bunun yarısı termik santral. Buna karşın yenilenebilir enerji yatırımları da çok hızlı bir şekilde artıyor. Özbekistan önümüzdeki dönem için sadece yenilenebilir kaynaklı 7 GW'ın üzerinde bir enerji kapasitesi planlıyor. Bunun 2,6 GW'ı şu anda yapım aşamasında. Biz de ülkenin artık önemli elektrik üreticilerinden biri olarak yenilenebilir enerji tarafında da yatırımlar yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'deki faaliyetlerini son beş yılda tamamen yenilenebilir kaynaklı üretime çevirdiklerini dile getiren Eskiçırak, bu alanda ülkedeki ilklere imza atmayı sürdürmek istediklerini söyledi. Türkiye'de hidroelektrik santral (HES) ve güneş enerji santralden (GES) oluşan ilk hibrit enerji santralini kurduklarını anlatan Eskiçırak, "Hibrit enerji santrallerine şu anda rüzgar ve güneş kaynaklı yatırımlarımızla devam ediyoruz. Yine tamamlandığı dönemin en verimli doğal gaz enerji santralini Samsun'da kurduk. Bu ilklere yenilerini eklemek ve Türkiye'de sektöre öncülük etmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Edirne Gökçetepe'de yapmayı planladığımız rüzgar enerji santrallerimiz (RES) için kuş radarı kurma planımız var. 10 kilometreye kadar uzaktaki kuşları tespit edebilen radarlar, santralin izleme ve kontrol sistemine (SCADA) entegre edilebiliyor ve gerektiğinde otomatik olarak türbinleri durduruyor. Türkiye'de ilk kez yapılacak bu kuş radarlarını umuyorum ki en kısa zamanda hayata geçireceğiz ve yeni yatırımlarımıza da entegre edeceğiz" dedi. Yenilenebilir kaynaklı yatırımlar için yurt dışındaki fırsatları değerlendirdiklerinin altını çizen Eskiçırak, önceliklerinin Türk Cumhuriyetleri olduğunu da sözlerine ekledi.