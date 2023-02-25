VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesine "Binanın Tuğlaları Operasyonu"yla günlerdir insani yardım taşıyor
Bakan Soylu: Sadece Antakya'da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili 184 kişi tutuklandı
Özbek arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Türkiye'yi sarsan deprem felaketi akademik olarak masaya yatırıldı
Depremzedeler için Sosyal Destek Hattı devrede
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Kavak gözaltına alındı
"Devletimiz var gücüyle depremzedelerin yaralarını sarıyor"
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta enkazların kaldırılması için sahada
Taksitlendirilen borçlar için "borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
İGA'nın Hatay'da kurduğu konteyner kent 8 Mart'ta hizmete açılıyor
İGA'dan olası bir depremde İstanbul Havalimanı'nın durumuna ilişkin açıklama
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Kuzey Kore'de Kovid-19'un ardından gıda kıtlığının arttığından şüpheleniliyor
248. saatte enkazdan çıkarılan Aleyna, yer altı görüntüleme cihazıyla bulunmuş
ATO'dan deprem bölgesine yapılacak kalıcı konutlar için "Ay Yıldızlı" bağış çağrısı
Türkiye ve Azerbaycan orduları, yaraları sarmak için omuz omuza
"Depremin yaralarını sarmak için çalışan Mehmetçik terörle mücadelesini de sürdürüyor" mesajı
Çok az tuz tüketmek kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir
TARSİM deprem bölgesindeki 148 hasar için 4,2 milyon TL ödeme yaptı
THY'nin 27 Şubat'ta Düsseldorf'a düzenleyeceği bazı seferler iptal edildi
Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı
Binalarda sıva ve boyayla hasarın gizlenmesine geçit verilmeyecek
25 Şubat 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 13:30:00

Çelik sektörünün inşaat demiri kapasitesi deprem konutları için yeterli

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektörün depremlerden etkilenen illerde yapımına başlanacak deprem konutları için gereken inşaat demiri ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, yapımına başlanması planlanan deprem konutlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük inşaat çeliği ihracatçılarından olduğunu belirten Yayan, deprem bölgesinde olup da çalışmasını bir süre askıya alan kuruluşların büyük kısmının çalışmaya başladığını ifade etti. Yayan, afet bölgesinde 5 demir-çelik fabrikası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün faaliyete geçtiğini ve diğer 2'sinin de birkaç güne kadar faaliyete geçeceğini bildirdi.

Deprem konutları için ilk 4 aylık sürede 4 milyon ton inşaat demirine ihtiyaç duyulacağının ifade edildiğini anlatan Yayan, "Bu süre daha uzun ya da miktar daha fazla olabilir. Sektörümüz, ihtiyaç duyulan inşaat çeliğini hiç sorun yaşamadan karşılayacak kapasitede." dedi.

Sektörün ihracat bağlantılarının da bu üretim sürecini etkilemeyeceğine dikkati çeken Yayan, "İhracat bağlantılarımız gerekirse de etkilensin. Gerekirse durdururuz. Kapasitemiz çok yüksek ama iç talep şu anda birinci önceliğimiz. Türk çelik sektörü, Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçtedir. Makul fiyatlarla deprem bölgesindeki inşaat ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak imkana sahiptir. Birinci öncelik deprem bölgesine verilecektir." diye konuştu.

Yayan, depremden sonra inşaat çeliği fiyatlarında artış yaşandığı iddialarına da "İskenderun Demir-Çelik'in durması bahane edilerek, İskenderun'la ilgili olmayan konuları oraya yüklemeye çalışıyorlar. Orası yassı demir üretiyor, inşaat demiri üretmiyor. Gerekçesi olmayan hiçbir fiyat artışı olmuyor." yanıtını verdi.

"ENKAZDAN ÇIKAN DEMİRLER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜR"

Depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılacak demirin geri dönüşüm sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yayan, şu ifadeleri kullandı:

"Enkazdan çıkan demir ürünleri hurda olur, hurda olunca entegre tesislerde geri dönüştürülür. Eritildikten sonra cevherden üretilen demirle aynı görevi görür. Enkaz demirlerini hurdacılar topluyor, sonra da piyasaya çıkıp satıyor. Nakliyesi en yakın kuruluşlara satarlar. İhtiyacı olan kuruluşlar da alıp geri dönüşümünü sağlamış olur. O demir israf olmaz. Hurda demirin tonu da 450 dolar. Kimse onu israf etmez."

Etiketler : deprem konut çelik inşaat demiri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX