Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2021-2022 sezonunda 250 bin tonu aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonundaki çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 99 ülkeye ulaştı.

Türkiye, 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan sürede 252 bin 354 ton kuru üzüm ihraç ederek, miktar bazında geçen sezona göre yüzde 13 artış sağladı.

İhracat değer bazında da yüzde 3 artışla 441 milyon 862 bin dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin, 2021-2022 sezonunda yaklaşık 290 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 301 bin tonluk üretimin yüzde 22'sini tek başına karşıladığını belirtti.

Ege Bölgesi'nde çekirdeksiz kuru üzümün ürün bazlı ihracat gelirinde birinci sıradaki ihraç ürünü olduğunu aktaran Işık, "Sektörümüz her yıl ortalama 450 milyon dolar civarında döviz girdisi kazandırıyor. Bu yıl 200 bin ton ihracat hedefimizi yüzde 25 aştık. Çekirdeksiz kuru üzümde dünya ihracatının yüzde 33'ü ülkemiz tarafından yapılıyor. Yüzde 80 pay ile ana ticaret ortağımız olan Avrupa kıtasına yüzde 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Üretici ve ihracatçı açısından tatmin edici bir sezonu geride bıraktık, 2022-2023 sezonunda 300 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuru kayısı ihracatı 375 milyon dolara ulaştı

Açıklamada, Türkiye'nin 1 Ağustos 2021'den 30 Temmuz 2022 tarihine kadar geçen sürede toplam 80 bin 763 ton kuru kayısı ihraç ederek yüzde 29 artışla 375 milyon dolarla 2021-2022 sezonunu geride bıraktığı da kaydedildi.

Kuru kayısının 115 ülkede alıcı bulduğu, Avrupa kıtasına kuru kayısı ihracatın ise yüzde 21 artışla 154 milyon dolara ulaştığı belirtildi.