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26 Haziran 2020 Cuma 12:01:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 12:01:00

ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına aktardı

Kaynak: AA

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ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bu yıla ilişkin yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı budama döneminde 183 bin 912 üreticinin 74 bin 500 dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplamda 256 milyon lira olan yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı ve yarından itibaren çekilebileceği kaydedildi.

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