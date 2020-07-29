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29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:54:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:54:00

ÇAYKUR yaş çay alımlarını sürdürüyor

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün döneminde 165 bin ton, genel toplamda ise 412 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (ÇAYKUR) yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ta başlanan çay alımlarının devam ettiği belirtilerek ikinci sürgün döneminde 165 bin ton, genel toplamda ise 412 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kampanya dönemine 65 bin ton gibi son yılların en az stok miktarıyla giren ÇAYKUR'un, saha satışları ve yaş çay işleme kapasitesiyle makro hedefler anlamında planladığı şekilde yoluna devam ettiği vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu yılın satış hedefi olan 120 bin ton paketli çayın, temmuz ayı gerçekleşmelerine göre 70 bin tonunun satılması, son yıllarda aynı aylara kıyasla yapılan en erken satışlar olarak kayda geçmiştir. Bu erken satış kazanımı bizlere, yılın geri kalan kısmında 50 bin ton veya üzerinde daha rahat çay satış yapabilme imkanı sağlamaktadır. Özellikle geçtiğimiz son iki yıl içerisinde 750 bin tonlar gibi yüksek miktarlarda yaş çay alımı gerçekleştirmemize rağmen fabrikalarımızda sağlanan maksimum işleme kapasitesi neticesinde üreticilerimizin bizlere yüksek oranda çay satmaları sağlanmış, aynı zamanda özel firmalara karşı da oluşan fiyat manipülasyonlarına karşı piyasalar regüle edilerek üreticilerimize bir nevi koruma sağlanmıştır."

Açıklamada, bu yıl erken yakalanan satış gerçekleşmelerinin, gelecek dönem için kendilerine güven verdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İşletme veya kurumlar için en önemli başarı göstergesi, ham madde alımı, üretim, pazarlama üçgeninde kurulan denge ve bu dengenin sürdürülebilirliğidir. Diğer belirleyici veya etkenlerin olumlu ve olumsuz oluşları, kurulan bu düzeneği besler veya eksiltir ancak tam olarak dönüştürmeye yetmez. Dolayısıyla üretim giderleri, işgücü maliyetleri, kullanılan işletme kredileri gibi dış etkenlerin getirdiği olağan yükler de kurulan bu dinamik denge içerisinde zamanla daha kolay yönetilebilir ve çözümlenebilir bir duruma gelecektir."

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