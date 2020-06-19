Çay sanayicileri 'son 10 yılın en kaliteli' ürününü bekliyor

Mustafa Yılmaz Kar, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yaş çayın, başta Gürcüler olmak üzere büyük bölümü dışarıdan getirilen yabancı işçiler tarafından toplandığını anımsattı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlerin, dışarıdan işçi getirilmesine engel olduğunu aktaran Kar, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki yaş çay üreticilerinin bahçelerinde kendi imkanları ile oluşturdukları ekiplerle toplama işlemini gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Kar, Gürcü işçilerin gelemeyişinin başlangıçta az da olsa üreticinin rahatını kaçırdığını ancak yörede ikamet eden 1000 civarındaki Afgan, Azeri ve Suriyeli işçilerin de katkısıyla sorunun çözüldüğünü bildirdi.

Çayın önemli kısmının hasat edildiği birinci sürgün döneminde toplama işleminde en küçük bir aksama olmadığına işaret eden Kar, ''Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere bağlı yaş çay hasadında yaşanan durum son 10 yılın en kaliteli siyah kuru çayının ortaya çıkmasını sağlayacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kar, bu yıl ki rekoltenin bir önceki yıla eş değer olabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin ton yaş çay toplanacağı gözüküyor. 2009 yılında satın alma gücü olarak 67 cent olan çay fiyatı 2020 yılında 51 cente düşmüş olsa da lira bazında 3 lira 40 kuruş müstahsil tarafından makul bulunmuştur. Genel müstahsil nezdindeki sezonla genel görüşe gelecek olursak, rahat bir sezon geçirilmektedir. Birinci sürgünde dalda yaprak kalmamıştır. Temiz bir işçilikle çay ağaçları önceki yıllara göre daha da korunmuştur."

Bölgede yaklaşık 840 bin dekarda yaş çay tarımı yapan 210 bin civarındaki müstahsilin her sene hasat döneminde yabancı işçilere yaklaşık 100 milyon dolar ödediğini vurgulayan Kar, "Üretici bu yıl yerli işçi istihdam edip, daha yüksek ücret ödemesine rağmen şikayet etmedi. Yerli işçiyle yurt dışına çıkan parayı hem kendi cebine koydu hem de kaliteli ham madde üretilmiş oldu." ifadelerini kullandı.