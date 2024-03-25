VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz"
Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi
"Mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye'dir"
28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü kadınlar için haddini aşan sözler: Öcü öcü dolaşmasınlar
Yavaş'ın adrese teslim ihaleleri deşifre oldu
"İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz"
25 Mart 2024 Pazartesi 13:08:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 13:08:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "İş Gücü İstatistikleri" paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Işıkhan, işsizlik oranının 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 9,4'e gerilediğini belirterek "Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılına ait İş Gücü İstatistikleri'ne dair paylaşımda bulundu.

İşsizlikte düşüş eğilimin sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalış göstererek yüzde 9,4'e geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk. İstihdam sayımız ise aynı dönemde 880 bin kişi artarak, 31 milyon 632 bine yükseldi. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Etiketler : vedat ışıkhan iş gücü istatistikleri işsizlik
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX