En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Bakan Işıkhan: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük emekli maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine Işıkhan, konu üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti.

Torba yasa teklifinde yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Işıkhan, "Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasada her tarafı, paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını aktaran Işıkhan, teklifin Meclis'ten kısa sürede geçmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, temmuz ayında inşallah." diye konuştu.

Teklifte 500 lira asgari ücret desteğinin de yer alacağını belirten Işıkhan, Bakanlık bürokratlarının konu üzerinde çalıştığını vurguladı.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.