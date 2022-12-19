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19 Aralık 2022 Pazartesi 13:33:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 13:33:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak üçüncü toplantısına ilişkin, uzlaşmaya varılacağını dile getirdiğini hatırlattı.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti;

Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.

"ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA BEKLENTİLERİ VAR"

Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var.

Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum.

Etiketler : vedat bilgin asgari ücret esnaf
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