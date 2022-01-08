Bakan Bilgin'den 3600 Ek gösterge açıklaması

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08 Ocak 2022 Cumartesi 10:41:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 11:28:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 Ek gösterge açıklaması: Meclis'e getireceğiz

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 Ek gösterge ile ilgili çalışmayı 6 ay içinde Meclis'e getireceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 Ek gösterge ile ilgili çalışmayı 6 ay içinde Meclis'e getireceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

3600 Ek göstergeye ilişkin, 6 ay içinde Meclis'e getireceklerini söyleyen Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti;

Çalışmayı Bakanlık içinde tamamladık bitirdik. İkinci aşamada sendikalarla konuşacığız. İşin diğer ortakları Hazine ve Maliye Bakanlığı. Müzakere edeceğiz, tahmin ediyorum en geç mayıs, haziran ayında Meclis'e intikal ettiririz. Bu yıl içinde bitecek.

Dünyanın yaşadığı büyük bir kriz var. Pandemiyle ilgili bir kriz en çok gelişmiş ülkeleri vurgu. Bir dalgalanma diğer ülkelerde fırtınalara yol açıyor. Son varyant öncesi durulma görülmüştü. Türkiye tamamen kapandığı zaman bile üretimine devam etti. Yer yer olumsuz etkileri her yere yayıldı.

Tüm dünyada maliyeti enflasyon olarak ortaya çıktı. İngiltere okyanustan petrol çıkarıyor ama zorluk çekti. Lojistik sorunlar yaşadı. Türkiye çok dayanıklı çıktı. Ancak enflasyon oldu tabii. Büyüme içinde olan bir ülke çünkü. Ben başarılı buluyorum Türkiye'yi. Türkiye olumlu ayrıştı.

OECD içinde büyüyen ilk 2 ülkeden biri oldu. 3 çeyrek üst üste büyüdü. Baz etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 10 üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Etiketler : 3600 ek gösterge çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin meclis
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