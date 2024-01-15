Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin torba kanun teklifiinTBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Güler, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenleme için bakanlıklarda çalışmaların devam ettiğini, çalışmalar tamamlandığında Komisyon ya da Genel Kurulda teklife ekleneceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'na sunulan teklife göre, işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilecek. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme ele alınacak.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif hızla Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek. Komisyon sürecinin ardından teklif, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek.