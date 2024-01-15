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15 Ocak 2024 Pazartesi 15:17:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 15:17:00

Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te

Kaynak: TRT Haber

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Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik iyileştirme yapılması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin torba kanun teklifiinTBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Güler, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenleme için bakanlıklarda çalışmaların devam ettiğini, çalışmalar tamamlandığında Komisyon ya da Genel Kurulda teklife ekleneceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'na sunulan teklife göre, işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilecek. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme ele alınacak.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif hızla Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek. Komisyon sürecinin ardından teklif, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek.

Etiketler : ak parti torba kanun teklifi tbmm asgari ücret
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