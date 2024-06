Çalışanlar haklarınızı bilin! Bayramda 1 gün çalışan 2 günlük ücret alır

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bu yıl bayramın çarşamba günü sona ermesi nedeniyle çalışanların önemli bir bölümü iki günlük yıllık izinle tatili birleştirmek istiyor. Devlet memurları için idari izin formülüyle tatil 9 güne uzadı. Ancak özel sektörde yıllık izinle tatil 9 güne çıkabiliyor. İşçiler bayram sonrası için yıllık izin alırlarsa yol avansı da talep edebilirler. Diğer yandan bayramda çalışmak durumunda kalan işçiler de olacak. Bayramda çalışmak durumunda olan işçilere ödenecek ücretin zamlı olması gerekiyor. Arife gününde çalışacak işçilerin ücretinin hesabı ise biraz farklı.

ARİFE FAZLA MESAİ



Yarım günlük resmi tatillerde çalışan her işçiye fazla mesai ödenmesi gerektiği yönünde bir algı var. Fazla mesainin tespiti ve hesabında işçinin hafta tatili dışındaki günlerdeki çalışmalarının 45 saatin üzerine çıkıp çıkmadığına göre değerlendirme yapılıyor. Arife gününden önceki günlerde 45 saatin üzerinde çalışan işçiye Arife günkü çalışması karşılığı fazla mesai ödeniyor. Bu, Arife gününde çalışacak her işçiye fazla mesai ödenmesi sonucunu doğurmaz. Arife günü 13.00'ten sonrası çalışmalarda işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Dolayısıyla Arife günü öğleden sonra çalışacak her işçiye çalıştığı her saat için yüzde 50 zamlı ücret ödenmesi gerekiyor.

BAYRAM GÜNÜ TARİFESİ



Arife günü öğleden sonra dışında bazı işyerlerinde bayramda da çalışılması söz konusu olabiliyor. Bu durumda işçilere Arife günü öğleden sonra ve bayramdaki çalışmaları karşılığı zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışılmayan işyerlerindeki işçiler, haziran ayı ücretlerine tam olarak hak kazanacak. Bu durumdaki işçiler çalışmadıkları bayram günleri için o gün çalışmış gibi sayılacakları için tam ücret olarak alacak. Ancak Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak işçiler, çalıştıkları her gün için 1 değil 2 günlük ücretlerini alacak.

Arife günü ve bayramda çalıştırılacak işçilere işveren mutlaka ilave ücret ödemek durumunda. İşveren 'ben sana bunun karşılığında bayramdan sonra izin vereyim' diyemez.

YOL İZNİ VE AVANS HAKKI



Yıllık izne çıkacak bir işçiye işveren, izne çıkmadan önce yıllık izin dönemine dair ücretini ödemek zorunda. Yani 14 gün yıllık izne çıkacak işçiye 14 günlük ücreti (avans), yıllık izne çıkmadan önce peşin olarak ödenmek zorunda. Yıllık izin alan işçi belgeleriyle ispatlarsa işverenden 4 güne kadar ücretsiz yol izni de talep edebilir. Dolayısıyla işçi yıllık izinle birlikte ücretsiz yol izni de kullanabilir.