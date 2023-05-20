VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Oy vermedi diye hakaret edilir mi?
Suriyelilerin eve dönüşü için ülkenin kuzeyindeki briket ev yapımları hızla devam ediyor
YSK'dan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı oy kullanımı açıklaması
"28 Mayıs, mührün vurulduğu gün olacaktır"
Düzce'deki araştırma merkezinde "arı zehri"nin epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu
Sınırda çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin açıklama
20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:45:00

Çalışanlar, en çok "rapor ücreti" ile ilgili sorularına cevap aradı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çalışanlar, Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ne, 16 ayda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görev alanı kapsamında en çok "rapor ücreti" ile ilgili soru ve talep iletti.

SGK'den yapılan açıklamaya göre, Alo 170 hattına 1 Ocak 2022-30 Nisan 2023 tarihlerinde SGK görev alanıyla ilgili 31 milyon 906 bin 577 çağrı geldi.

Alo 170'i arayan çalışanların soru ve taleplerinin yüzde 94'ü anında çözümlendi.

Gelen çağrılarda en çok sorulan konu başlığı, yüzde 28 ile "rapor ücreti" olurken, bunu yüzde 23 ile "emeklilik işlemleri" takip etti.

Kayıt dışı istihdam hakkında gelen 147 bin 705 çağrının da yüzde 65'i anında çözüme kavuşturuldu.

Etiketler : sgk çalışan rapor ücreti sosyal güvenlik kurumu
Heyecanlandıran takipleşme

Heyecanlandıran takipleşme
Burcu mest etti

Burcu mest etti
Bakü enerjisi

Bakü enerjisi
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün
Herkes şarkı söylememeli!

Herkes şarkı söylememeli!
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX