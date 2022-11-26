Çalışana yemek ve doğal gaz yardımı! Detaylar belli oldu

Nakit yemek yardımı ve ısınma yardımı ödemeleri için nasıl vergi istisnası uygulanacağı belirlendi. Hazırlanan taslağa göre, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için verilen 1000 liraya kadar ödemelerin, çalışana mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekiyor. Ücrette bir artış olmadan bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak.

Nakit Yemek bedeli ve ısınma yardımı ödemelerine yönelik Vergi istisnanın nasıl uygulanacağı belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı taslağa göre çalışanlara yapılacak 1000 lirayı aşmayan ısınma yardımlarının Gelir Vergisi'nden istisna edilmesi uygulamasının başlangıcı 9 Kasım 2022 olacak. Yasa 3 Kasım'da çıktı ancak Resmi Gazete'de 9 Kasım'da yayımlanmıştı. Taslağa göre elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan 1000 liraya kadar ödemelerin çalışana mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekiyor. Mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Aynı şekilde mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerinin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak.

30 HAZİRAN 2023'E KADAR

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler Gelir Vergisi'nden istisna olacak. Taslağa göre çalışanlara ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendiriliyor. İşverenler tarafından çalışanlara yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ödemelerin 9 Kasım 2022 tarihi ile 30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması, aylık 1000 lirayı aşmaması, mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması şart olacak. Aylık brüt 13 bin lira ücret geliri elde eden çalışana işveren tarafından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere, 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren mevcut ücretine ilave olarak aylık 1000 lira tutarında ödeme yapılsın. Bu durumda, işveren tarafından çalışana 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılan bu ödemelerin tamamı istisna kapsamında olacak ve ödemeler üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

ÖRNEKLE AÇIKLAMA

Taslağa göre elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan 1000 liraya kadar ödemelerin çalışanın mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekecek. Mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Gelir İdaresi bu konuya ilişkin bir örnek de verdi. Bir çalışan aylık brüt 10 bin lira ücret geliri ve bin lira da sosyal yardım ödemesi olmak üzere 11 bin lira ücret geliri elde ediyor. İşveren çalışana elektrik, doğalgaz giderleri için ücretine ilave olarak 1000 lira tutarında bir ödeme yapmaya başlasın. Bu durumda işveren tarafından çalışana sosyal yardım dahil 11 bin liralık ücretine ilave olarak yapılan 1000 lira tutarındaki ödemenin tamamı istisna kapsamında olacak. İşverenin ilave bir ödeme yapmadan çalışana yaptığı sosyal yardım ödemesi için, elektrik, doğalgaz giderlerine karşılık olarak yapıldığını ileri sürerek bu tutarın Gelir Vergisi'nden istisna edilmesi mümkün olmayacak. İşveren eğer öteden beri çalışana elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık ücretine ilave olarak bir ödeme yapıyorsa, bu ödeme de ücret bordrosunda yakıt, ısınma yardımı olarak gösteriliyorsa 1000 lirayı aşmamak şartıyla istisnadan yararlanılabilecek.

FATURA TALEP EDİLMEYECEK

Taslağa göre işverenlerce elektrik, doğalgaz giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ilave ödemelerin istisnaya konu edilebilmesi için çalışandan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecek.

NAKİT YEMEK İSTİSNASI

Çalışanlara yapılacak nakit yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilmesi uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren uygulanacak. Günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmaması gerekecek. 51 lirayı aşan yemek bedeli ödemeleri istisna kapsamında olmayacak. Nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılması gerekecek. İşletmelerin yemek kartlarına yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her bir Çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı da Gelir Vergisi'nden istisna olacak.