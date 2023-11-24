Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi gündemde

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdiğini söyledi.

Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.