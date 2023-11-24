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24 Kasım 2023 Cuma 15:44:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 15:44:00

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi gündemde

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Grup Başkanı Güler, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız bakanlara bu konuda ayrıntılı çalışma yapılmasını talimatlandırdı" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdiğini söyledi.

Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.

Etiketler : abdullah güler çalışan emekli ödeme
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