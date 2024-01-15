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15 Ocak 2024 Pazartesi 12:23:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 12:23:00

Bütçe gelirleri geçen yıl 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira oldu

Kaynak: AA

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Bütçe gelirleri geçen yıl 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira, giderleri 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira olarak hesaplandı. Merkezi yönetim bütçesi 2023'te 1 trilyon 375 milyar lira açık verdi.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 2023'te 2022 yılına göre yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira, giderleri de yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Aralık 2023'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,4 artarak 549 milyar 945 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 271,2 artışla 1 trilyon 392 milyar 477 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 842 milyar 532 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe gelirleri 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira oldu.

Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 2023'te merkezi yönetim bütçesi açığı, 1 trilyon 374 milyar 968 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : bütçe gelirleri kaçak içki ekonomi
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