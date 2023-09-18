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18 Eylül 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 17:30:00

Bundesbank: Alman ekonomisi 3'üncü çeyrekte küçülecek

Kaynak: AA

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin zayıf sanayi ve özel tüketimin yavaş olması nedeniyle üçüncü çeyrekte küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik eylül ayı raporu yayımlandı. Raporda, son ekonomik verilerin kısa vadede Alman ekonomisi için pek umut vaat etmediği belirtilerek, yaz çeyreğinde (temmuz-eylül) ekonomide toparlanma olmadığı ifade edildi.

Bundesbank raporunda, "Bir miktar yavaşlayan fiyat artışına, güçlü ücret artışlarına ve iş gücü piyasasındaki iyi duruma rağmen, hanehalkı hala harcamalarını kısıtlıyor." denilerek, buna ek olarak, sanayinin artan zayıflığının da ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, "Gelen siparişlerdeki düşük ve devam eden düşüşün yanı sıra azalan birikmiş siparişler sanayinin üretimi üzerinde giderek daha belirgin bir etki oluşturuyor. Almanya'nın ekonomik üretiminin 2023'ün üçüncü çeyreğinde hafif daralması bekleniyor." denildi.

İthalat, üretici ve toptan eşya fiyatları gibi ham madde seviyelerindeki önemli düşüşlerin de kademeli olarak tüketicilere yansımasının ihtimal dahilinde olduğu kaydedilen raporda, "Bununla birlikte, güçlü ücret artışına karşı enflasyon oranının orta vadede yüzde 2'nin oldukça üzerinde olması muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

ÇİN'E BAĞIMLILIK KONUSUNDA UYARI

Bundesbank raporunda, Alman ekonomisinin dış ticarette de sorunlar yaşadığına ve büyük ölçüde ihracata dayalı olan Alman sanayisinin Çin'den gelen ara mallara bağımlılığına vurgu yapıldı.

Raporda satışları daha yüksek olan şirketlerin özellikle Çin'den gelen ara mallara bağımlı olduğu belirtilerek, "Artan jeopolitik gerilimler ve buna bağlı riskler göz önüne alındığında, şirketlerin ve politikacıların gelişen ticaret yapısını yeniden düşünmeleri gerekiyor." denildi.

Bu arada, Alman ekonomisi artan faiz oranları, zayıf küresel ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle üst üste üç çeyrektir büyüyemedi. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 daralma bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülmesi beklenen tek G7 ülkesi olacak.

Etiketler : almanya bundesbank ekonomi çin
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