Buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri yüzde 130 olarak belirlendi
Kaynak: AA
Buğday, mısır ve arpada uygulanan gümrük vergileri yüzde 130 olarak yeniden düzenlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hasat koşulları, dünya fiyatlarındaki gelişmeler dikkate alınarak, yerli üretimin korunması ve teşvikini teminen buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri yüzde 130 olarak yeniden düzenlendi.
Söz konusu ürünlerde yüzde sıfır olarak uygulanan gümrük vergileri düzenleme yapılmasaydı 1 Mayıs itibarıyla buğdayda yüzde 45, mısırda yüzde 25 ve arpada yüzde 35 seviyelerine yükselecekti.
Karar, 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girecek.
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