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16 Ocak 2024 Salı 10:38:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 10:38:00

BUDO kuvvetli rüzgar nedeniyle 7 seferini iptal etti

Kaynak: AA

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Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 7'si kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.

Etiketler : budo bursa deniz otobüsleri sefer
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