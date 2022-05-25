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25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:22:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:22:00

Bu sezon buğdayda rekoltenin yüksek olması bekleniyor

Kaynak: AA

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Türkiye'de stratejik öneme sahip ürünlerden buğdayda 2022 sezonu hasadına başlanırken, üretimin geçen yıla göre çok daha iyi olacağı ve herhangi bir stok sıkıntısı yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

Andan edindiği bilgiye göre, 2020-2021 piyasa yılında yeterlilik oranının, ekmeklik buğdayda yüzde 89,2, makarnalık buğdayda yüzde 259 ve genel itibarıyla buğdayda yüzde 102,3 olduğu hesaplandı.

Bu sezon için ilk buğday hasadı başlarken meteorolojik verilere bağlı olarak gelecek günlerde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde buğdayların biçilmesi yaygınlaşacak.

Bazı bölgelerde yağışların 2021'e göre daha yüksek olduğu hesaplanırken, buğdayda 2022 üretiminin geçen yıla göre çok daha iyi olacağı öngörülüyor. Dünya buğday üretiminde üst sıralarda yer alan Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa rağmen, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de herhangi bir stok sıkıntısı yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

- GEÇEN SENE 3,23 MİLYAR DOLARLIK BUĞDAY MAMULLERİ İHRACATI YAPILDI

Bu üründe ithalatın büyük çoğunluğu buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılıyor. Geçen sene 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık, 3,23 milyar dolarlık un ve makarna gibi buğday mamulleri ihracatı kaydedildi ve 795 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildi. Türkiye dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer alıyor.

BAKLAGİLLER PİYASASINDA İLK SIRALARDA

Türkiye, hububat piyasasında olduğu gibi baklagiller piyasasında da dünyanın önemli ülkelerinden birisi konumda yer alıyor. Geçen yıl ülkede 305 bin ton kuru fasulye üretimi ile tüm zamanların üretim rekoru kırıldı.

Dünya nohut üretiminde 2. sırada, mercimek üretimde ise 4. sırada bulunan Türkiye, 2021 yılında 64 bin ton kuru fasulye, 168 bin ton nohut ve 227 bin ton mercimek ihracatı gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından, 2022'de atıl alanlarının değerlendirilmesi, stratejik öneme sahip, arz açığı olan ürünlerde üretimin artırılması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişlerinin yaygınlaştırılması, yem bitkisi üretim miktarının artırılması amacıyla yaklaşık 400 proje hayata geçirilirken iklimin elverdiği ölçülerde yazlık buğday ve arpa ekimi yaptırıldı.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı Baklagiller Buğdayda rekoltenin yüksek
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