Bu parayı almak mümkün!

10 yıl memur olarak çalışan biri daha sonra işçi olarak devam eder ve işyerinden emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları sağlayarak istifa ederse kıdem tazminatını alabilir. Bu işçi yaş şartını tamamladığında, 10 yıllık memuriyeti için de emekli ikramiyesine hak kazanır.

İşçilerin memurlar gibi emekli ikramiyesi alma hakları yok. İşçilerin emekli ikramiyesi, kıdem tazminatıdır. Ancak işçilerin 20-25 yıl aynı işverene bağlı çalışmaları çok kolay olmadığı ve kıdem tazminatı miktarı da çalışma süresi arttıkça yükseldiği için işçilerin ellerine geçen rakam, memurların emekli ikramiyesine göre daha düşük oluyor. Diğer yandan işçiler kıdem tazminatına hak kazanmak için emekli olmak zorunda değiller. Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılmak kıdem tazminatı almak için yeterlidir. Ancak memurlara ikramiyeleri yalnızca emekli aylığı bağlandığında ödenebilir. Yani memur, ikramiyesini alabilmek için emekli olacağı yaşı beklemek zorundadır.

AYRILMA SEBEBİ KRİTİK

Çalışma hayatına memur olarak başlayan, belirli bir süre çalıştıktan sonra işçi olarak çalışmaya devam edenler, emekli olacakları zaman memurluk süresine ilişkin emekli ikramiyelerini alabilir. Ancak bunun için memuriyetten ayrılma nedenin kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için gerekli nedenlerden birisi olması gerekiyor. Emekli olmadan önceki son 7 yılın yarısından fazlası içerisinde bağlı olunan statü, emeklilikte çok önemlidir. Kişi 20 yıl memur olarak çalışmış olsa bile emekli olmadan önce 3.5 yıl kendi işini yapmışsa Bağ-Kur'lu olarak emekli olur. Ancak hangi statüden emekli olunursa olunsun, memuriyette geçen sürelere ilişkin olarak emekli ikramiyesi alınması mümkündür. Emekli ikramiyesinin alınabilmesi için memur olarak emekli olmak şart değildir.

15 YIL, 3600 GÜNLE İSTİFA

İşçilerden emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları, yani prim ödeme gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduranlar istifa etmeleri halinde kıdem tazminatlarını alabilir. Bunun için işçilerin durumu belgeleyen yazıyı SGK'dan alarak işverenlerine vermeleri yeterlidir. Daha önce memuriyete tabi hizmeti bulunurken işçi olarak çalışmaya başlayan ve çalıştığı işinden emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları sağlayarak istifa edip ayrılan bir kişi bu durumda işyerinde geçirdiği süreye ilişkin kıdem tazminatını alabilir. Bu durumdaki kişi hem işçi olarak geçirdiği süreye ilişkin kıdem tazminatını, hem de emeklilik için gerekli yaşa ulaştığında memur olarak geçirdiği süreye ilişkin ikramiyesini alabilecektir.

AYRILDIĞI TARİHE GÖRE HESAPLANIYOR

Memurken işçi olarak çalışmaya başlayan ve daha sonra emekliliğe hak kazandığı tarihte memur olarak geçirdiği süreler için emekli ikramiyesi talebinde bulunan kişiye emekli ikramiyesi, memuriyetten ayrıldığı tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı ve aylık bağlanacağı tarihteki katsayılar dikkate alınarak hesaplanır. Dolayısıyla kişinin eline geçen miktar memur olarak çalışmaya devam etseydi eline geçecek rakamdan az olacaktır. Bu konuda açılmış davalarda her iki yönde de karar söz konusu. Yani bazı mahkemeler ikramiyenin memurluktan ayrılınmış tarihteki katsayılar baz alınarak hesaplanmasına, bazı mahkemeler ise emekli aylığına hak kazanılan tarih baz alınarak hesaplanmasına hükmediyor.

10 YIL MEMUR OLARAK ÇALIŞMALI

8.9.1999 öncesi memur olmuş ve 10 yıl memur olarak çalışmış bir kişi, memuriyetten ayrıldıktan sonra işçi olarak çalışmaya başlar ve işyerinden emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları sağladığı için istifa ederse kıdem tazminatını alabilir. Bu durumdaki işçi bu işyerinde geçirdiği sürenin karşılığı olarak kıdem tazminatını aldıktan sonra emekli olmak için gerekli yaş şartını tamamladığında 10 yıllık memuriyeti için de emekli ikramiyesini alabilecektir. Memuriyetten ayrılma nedeninin de kıdem tazminatı almaya hak kazanacak bir neden olması ikramiye için ön koşuldur.