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24 Ekim 2023 Salı 09:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 09:00:00

BTC 18 ayın zirvesinde

Kaynak: AA

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Kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin onaylanacağı spekülasyonlarıyla yüzde 12'den fazla değer kazanarak son 1,5 yılın en yükse seviyesine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8,8 artarak 1,27 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) onaylayacağına ilişkin spekülasyonların kripto sektörüne yönelik talebi artırmasıyla yüzde 12,4 yükseliş kaydetti.

Böylece 34 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, TSİ 07.30 itibarıyla 34 bin 432 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in fiyatı art arda 6 gündür artarak son 1,5 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 23'e yaklaşırken piyasa değeri ise 672 milyar doların üzerine çıktı.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

Bu arada, Coinbase Global, bitcoin yatırımcısı MicroStrategy gibi kripto ile ilgili şirketlerin hisselerinin de keskin bir şekilde yükselmesi dikkati çekti.

Öte yandan, ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin piyasaya sürülmesiyle ilgili hala spekülasyonlar devam ediyor.

Ülkede ilk Bitcoin spot ETF beklentisi, "SEC'in, mahkemenin Grayscale Investments'ın ETF başvurusunu reddetmesinin yanlış olduğu kararına itiraz etmeyeceği" yönündeki haberlerin ardından arttı.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

Analistler ayıca, son jeopolitik gerilimlerin, hem fiziksel altın hem de birçok yatırımcının dijital altın olarak gördüğü bitcoin dahil olmak üzere kıt varlıklara olan talebi artırdığını da belirtti.

Öte yandan, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 7,54'ten fazla değer kazanarak 1820 dolar seviyesine çıktı.

Etiketler : Bitcoin fiyatı ETF onayı yükseliş trendi
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