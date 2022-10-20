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20 Ekim 2022 Perşembe 11:36:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 11:36:00

Brokoli hasadı başladı

Kaynak: AA

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Samsun'un Bafra ilçesinde hasadına başlanan brokoli tezgahlarda satışa sunuldu.

Zengin alüvyonlu topraklarında senenin her dönemi mahsul yetişen Bafra Ovası'nda, kış aylarında hasat edilmek üzere 9 bin dönüm araziye brokoli ekildi.

Havaların serinlemesiyle birlikte olgunlaşan brokolinin hasadına ilk olarak Harız Mahallesi'ndeki arazilerde başlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "2022 yılı brokoli ekimleri bitti. Şu anda pazara inmeye başladı. 9 bin dönüm arazi üzerinde brokoli ekimi var. Hal komisyoncularının üreticilerin elinden aldığı fiyat 8-9 lira aralığında değişiyor. Havalar soğuduğunda kış ürünlerinin kalitesi daha da artacaktır." diye konuştu.

Sebze meyve yetiştiricisi Taner Gökçe, "Tarlada brokoli çıktı. Kesim işlerini yaparak topluyoruz. Tarlada satış fiyatımız 8 lira, pazarda ise 10-12 lira aralığından satılıyor. Bu yıl ürünlerimizden memnunuz." dedi.

Etiketler : Zengin alüvyonlu Sebze meyve yetiştiricisi Taner Gökçe
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