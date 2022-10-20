Brokoli hasadı başladı

Zengin alüvyonlu topraklarında senenin her dönemi mahsul yetişen Bafra Ovası'nda, kış aylarında hasat edilmek üzere 9 bin dönüm araziye brokoli ekildi.

Havaların serinlemesiyle birlikte olgunlaşan brokolinin hasadına ilk olarak Harız Mahallesi'ndeki arazilerde başlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "2022 yılı brokoli ekimleri bitti. Şu anda pazara inmeye başladı. 9 bin dönüm arazi üzerinde brokoli ekimi var. Hal komisyoncularının üreticilerin elinden aldığı fiyat 8-9 lira aralığında değişiyor. Havalar soğuduğunda kış ürünlerinin kalitesi daha da artacaktır." diye konuştu.

Sebze meyve yetiştiricisi Taner Gökçe, "Tarlada brokoli çıktı. Kesim işlerini yaparak topluyoruz. Tarlada satış fiyatımız 8 lira, pazarda ise 10-12 lira aralığından satılıyor. Bu yıl ürünlerimizden memnunuz." dedi.