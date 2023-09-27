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27 Eylül 2023 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 10:15:00

Brent petrolün varili 93,19 dolar

Kaynak: AA

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 93,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,36 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebindeki olumsuz görünüm nedeniyle gerileyen petrol fiyatları, piyasalarda küresel petrol arzına ilişkin endişelerin ağır basmasıyla yeniden yükselişe geçti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar devam etmesi planlanan üretim kesintileri nedeniyle gelecek aylarda piyasalarda arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Rusya'nın ülkede artan fiyatlar nedeniyle geçen hafta benzin ve motorin ihracatını geçici bir süreliğine durdurması ise halihazırda arz endişelerinin yaşandığı piyasalarda tedirginliği artırıyor.

ABD'DEKİ PETROL STOKLARI 1 MİLYON 586 BİN VARİL ARTTI

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artması fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Amerikan Petrol Enstitüsü dün ülkedeki petrol stoklarının 1 milyon 586 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 650 bin varil azalacağı yönündeydi. Piyasalar, bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinden gelecek resmi rakamları takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 93,41 ile 94,09 dolar aralığının direnç, 92,73 ile 92,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol abd rusya
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