  • BIST
    109641
  • Dolar
    6,7724
  • Euro
    7,6750
  • Altın
    371,4000
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin mücadelesini övdü
Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı
Kaçak yapılar yıkıldı
Endonezya'da ilk cuma namazı
Meclis Başkanı Şentop'tan son dakika açıklama
Flaş gelişme: Kullananlar bir günde iyileşme belirtisi gösterdi
CHP'li Yıldırım Kaya'dan Meclis'te tepki çeken hareket! Devlet malı o, babanın malı değil!
Yeni teknolojiler geliyor! iPhone 13 sızdırıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine dayandı
Yumurta üreticileri İran üzerinden ihracata başlamaya hazır
Michael Bradley: Trump'ın ar damarı çatlamış
Bakan açıkladı! 47 havalimanı uçulabilir sertifikası aldı
Berat Albayrak'tan kritik toplantı!
YKS'ye girecek öğrenciler için önemli uyarı
Rusya'da korona bilançosu ağırlaşıyor!
ABD'de bir polis cinayeti daha: Baskıyla solunumu durdu!
Türkiye yeni millet bahçelerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklama
İhracatta 14,7 milyar dolarlık Kovid-19 kaybı
İkinci dalgada şok rekor! İran'da vaka sayısı şaşkınlık yarattı
Prof. Ceyhan'dan aşı yorumu: Yüzde 5 olasılık
İKAM'dan 'İslam İktisadı Manifestosu'
Su ürünleri üretimi arttı
Lufthansa DAX endeksinden çıkarılıyor
05 Haziran 2020 Cuma 10:02:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 10:02:00

Brent petrolün varili 40 doları aştı

ABONE OL

Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 40,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 40,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,64 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 9 Haziran'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi miktarı konusundaki belirsizlikleri fiyatları olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın gelecek ay küresel petrol piyasasında 5-6 milyon varil petrol arz açığı oluşacağı yönündeki açıklamaları da kesinti kararlarına ilişkin soru işaretlerini güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,38 ile 41,44 dolar aralığının direnç, 39,32 ile 38,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER