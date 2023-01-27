VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsan İzi Derneği, Tanzanya'da ‘İyilik Köyü' kuruyor
Brent petrolün varil fiyatı 87,77 dolar
Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak
Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 3,9 milyona yaklaştı
"Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 225 hedefin 202'sine ulaştık"
Borsa güne düşüşle başladı
İran'da Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı
"Cumhurbaşkanımızın adaylığında hiçbir engel yoktur"
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı
BOTAŞ duyurdu: Sanayi doğal gazına indirim
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
"Filmi ağlayarak çektik"
Kahraman askerimizin hikâyesi
Klibi eşine emanet
Belgeselin müzikleri Murat'tan
Antalya yolcusu
Sağlık sektöründe bir numarayız
Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde
Yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi
Japon Başbakan Kişida "şartlar oluşursa" Ukrayna'ya gidecek
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat düşürüldü
28 günde 30 oyun
27 Ocak 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 12:00:00

Brent petrolün varil fiyatı 87,77 dolar

Kaynak: AA

ABONE OL

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 88,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 87,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,29 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ekonomisinin güçlü büyüme göstermesi, azalan resesyon endişeleri ve Çin'de petrole olan talepte artış beklentisi etkili oldu.

ABD'de dün açıklanan veriler ülke ekonomisine ilişkin olumlu sinyaller verdi. Buna göre, ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü. Analistler, söz konusu verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Öte yandan, Çin'de kritik Kovid-19 vaka oranı yüzde 72, hastanelerdeki hastalarda ölüm oranı ise yüzde 79 düştü. Vakalarda yaşanan azalmanın Çin ekonomisinin normalleşmesine işaret etmesiyle birlikte petrol talebinde toparlanma beklentileri artıyor.

Arz tarafında ise piyasa oyuncuları, AB'nin Rus rafine ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta başlayacak yasaklarını ve OPEC+ toplantısını bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,89 ile 88,06 dolar aralığının direnç, 87,72 ile 87,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol ekonomi
Enerjik Emre

Enerjik Emre
3 günde 4 şehir 5 bin kişi

3 günde 4 şehir 5 bin kişi
50 bin kişilik koro

50 bin kişilik koro
Uyku isyanı

Uyku isyanı
50'nci yıl albümü

50'nci yıl albümü
Karne hediyesi

Karne hediyesi
'Kusura Bakma' Sezenciğim

'Kusura Bakma' Sezenciğim
Enerjik İrem

Enerjik İrem
Set arası 10. Yıl Marşı resitali

Set arası 10. Yıl Marşı resitali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX