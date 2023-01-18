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18 Ocak 2023 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 10:45:00

Brent petrolün varil fiyatı 86,78 dolar

Kaynak: AA

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 86,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, sıkı Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de ekonomik aktivitenin ve petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.

Dün İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Çin'in ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu Hı, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ülkede yaşamın ve üretimin olağan seyrine döndüğünü vurgulayarak, Çin ekonomisi için 2023'te iyimser bir tablo çizdi.

Liu, yeni yılda ithalatın, kurumsal yatırımların ve hane halkı harcamalarının artacağını öngördüklerini belirtirken, Çin'in dışa açılma politikasını ve piyasa ekonomisi anlayışını sürdüreceğini de ifade etti.

Dün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3 ile 1976'dan bu yana en düşük ikinci yıllık büyümeyi kaydetti ve yaklaşık yüzde 5,5 düzeyindeki hükümet hedefinin altında kaldı.

Ancak ülkede sanayi üretimi aralıkta yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,8 ile tahminlerden daha az düşüş gösterdi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu. OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 770 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bu artışta, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen ekonomik toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının petrol piyasasına ilişkin verileri bugün yayımlanacak.

Brent petrolde teknik olarak 87,16 ile 87,66 dolar aralığının direnç, 86,66 ile 86,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol petrol fiyatları piyasalar
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