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Brent petrolün varil fiyatı 86,14 dolar
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07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:38:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:38:00

Brent petrolün varil fiyatı 86,14 dolar

Kaynak: AA

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,14 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününü 86,24 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 86,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,75 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta OPEC+ ülkelerinden Suudi Arabistan ve Rusya'nın mevcut kesintilerine eylülde de devam edeceklerini açıklamalarının ardından son birkaç ayın en yüksek seviyelerine tırmanan Brent, güne kısmi düşüşle başladı. Söz konusu düşüşte, yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları etkili oldu.

Öte yandan, Çin ekonomisinin toparlanma hızıyla ilgili belirsizlikler ve azalan küresel ham petrol stokları göz önüne alındığında, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi ve ihracatı ne kadar süreyle kısmaya devam edeceğine yönelik endişeler fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Yatırımcıların bu haftaki yön arayışında OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasının mevcut durumunu, petrol arz ve talebine yönelik verilerini ve piyasa öngörülerini açıklayacağı raporları etkili olacak.

Brent petrolde teknik olarak 86,75 ile 86,85 dolar aralığının direnç, 85,98 ile 85,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol petrol fiyatları piyasalar
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