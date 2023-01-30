Brent petrolün varil fiyatı 86,06 dolar

Cuma günü 88,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 azalarak 86,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,39 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, 1 Şubat'ta gerçekleşecek OPEC+ toplantısı ve AB'nin Rus rafine ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta devreye alacağı ambargo öncesinde düşüş gösterdi.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çevrim içi yapacağı toplantıda, tarafların üretim politikasını gözden geçirmesi bekleniyor.

Ayrıca, Rus rafine petrol ürünlerine yönelik AB ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Söz konusu yasağın üretimi olumsuz etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, ambargo başladığında fiyatların nasıl etkileneceğini temkinli şekilde bekliyor.

Öte yandan, dünyanın ikinci büyük petrol tüketici ülkesi Çin'de ise harcamaların ve seyahat yoğunluğunun Kovid-19 öncesi seviyelere yaklaşması ve vakalarda yeni bir artış yaşanmamasıyla ekonomide toparlanma beklentisi artıyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin, hafta sonu petrol talebinin artışını destekleyecek adımlar atılacağının sinyalini verdi. Talepte artış beklentisi petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 86,12 ile 86,46 dolar aralığının direnç, 85,78 ile 85,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.