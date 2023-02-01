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01 Şubat 2023 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 11:30:00

Brent petrolün varil fiyatı 85,59 dolar

Kaynak: AA

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,59 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 85,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 85,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, uzmanlar ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerde enflasyonun yavaşladığına ilişkin işaretlerin çoğaldığını ifade etti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı İstihdam Maliyeti Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 ile beklenenden az arttı.

İş gücü maliyeti verileri, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamındaki agresif sıkılaştırma politikasında yumuşamaya gidebileceğine ve faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bu durum, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 330 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

OPEC BUGÜN TOPLANIYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, üretim politikasını gözden geçirmek üzere bugün çevrim içi toplanacak.

Grubun mevcut üretim politikasını devam ettirmesi beklense de toplantı öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı tutumları fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 85,73 ile 85,98 dolar aralığının direnç, 85,48 ile 85,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol petrol fiyatları ekonomi
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