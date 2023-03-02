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02 Mart 2023 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 10:45:00

Brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolar

Kaynak: AA

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,20 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 azalarak 84,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ham petrol stoklarında yaşanan artış ve küresel talep belirsizlikleri etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artarak 480 milyon 200 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 440 bin varil artacağı yönündeydi.

Ham petrol stoklarında yaşanan artış, ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskıladı.

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Almanya'da enflasyonun şubat ayında beklenenden fazla artması ve alınan önlemlere rağmen gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırarak fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Dün Almanya'da açıklanan enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 8,7 artışla beklentileri aştı.

Öte yandan, Çin'de artan ekonomik aktivite ve olumlu imalat verileri, ülkenin büyümeyi destekleyici adımlar atacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirerek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentileri geride bırakarak Kovid-19 salgını öncesi seviyeye çıktı. Buna göre, Çin'de imalat sanayi PMI 50,1'den 52,6'ya ve hizmet sektörü PMI 54,4'ten 56,3'e yükseldi.

Tahminlerin üzerindeki veriler, ülkede petrolde daha güçlü talep toparlanması beklentilerini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 84,53 ile 84,67 dolar aralığının direnç, 84,18 ile 83,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol petrol fiyatları ekonomi

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