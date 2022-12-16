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16 Aralık 2022 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 11:15:00

Brent petrolün varil fiyatı 81,02 dolar

Kaynak: AA

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 81,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,91 dolardan alıcı buldu.

Küresel merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gitme olasılığının tetiklediği talep endişeleriyle fiyatlardaki düşüş sürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek yıl faiz oranlarını daha da artıracağını belirtirken, dün İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükseltti.

ECB, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hala çok yüksek olması ve ilerleyen süreçte de yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umduklarını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Öte yandan, Kanadalı TC Energy Corp, Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattının bir bölümündeki faaliyetleri yeniden başlattı.

Brent petrolde teknik olarak 81,17 ile 81,42 dolar aralığının direnç, 80,92 ile 80,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol ekonomi
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