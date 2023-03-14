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14 Mart 2023 Salı 10:47:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 10:47:00

Brent petrolün varil fiyatı 80,03 dolar

Kaynak: AA

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 azalarak 80,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin endişeler etkili oldu.

Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik de artış gösterdi.

Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Fed'in senenin ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine gideceğine ilişkin beklentiler güç kazanırken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ve küresel petrol talebine yönelik endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına rağmen Çin'de beklenen hızlı toparlanmanın gerçekleşmemesi, piyasalarda talep bazlı iyimserliğin azalmasına neden oluyor. Bu durum, fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Piyasalarda bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün yayımlayacağı aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 80,23 ile 80,63 dolar aralığının direnç, 79,83 ile 79,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

Etiketler : Brent petrol Kovid-19 önlemleri ABD ÇİN

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