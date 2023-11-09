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Brent petrol 79,95 dolardan işlem görüyor
09 Kasım 2023 Perşembe 10:27:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 10:27:00

Brent petrol 79,95 dolardan işlem görüyor

Kaynak: AA

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Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 79,95 dolar oldu.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 79,95 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,69 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışmasının neden olduğu arz endişeleri fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin yol açtığı olumsuz talep görünümü nedeniyle dün 21 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altına düştü.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, dünya genelinde jeopolitik gerilimlerdeki artışın Avrupa ve Çin'de halihazırda zayıf olan büyümeyi daha da kötüleştirebileceğini ve etkilerinin ABD ekonomisinin gidişatını değiştirebileceğini belirtti.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 gerilerken deflasyon endişeleri yeniden ön plana çıktı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 80,07 ile 80,76 dolar aralığının direnç, 79,38 ile 78,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol varil dolar
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