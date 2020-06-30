BOTAŞ'tan doğal gaza indirim
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu. Elektrik üretimi için doğal gaz satışında fiyatlarında yüzde 12.5'luk indirim yaptı.
BOTAŞ'ın gaz satış fiyatlarında indirim yapıldı. Sanayi ve doğalgazla çalışan santrallara indirim yapıldı. Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL'den bin 400 TL'ye çekildi, yüzde 10 dolayında indirim yapıldı.
YÜZDE 12.5 İNDİRİM
Elektrik üretimi amaçlı tüketimde de bin 600 TL'den bin 400 TL'ye düşürüldü. Yüzde 12.5'lik indirim söz konusu oldu. Konutta, sabit tutuldu. Yeni tarife, yarın uygulamaya girecek.
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