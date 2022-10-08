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08 Ekim 2022 Cumartesi 17:10:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 17:10:00

BOTAŞ'tan doğal gaz depolarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunduğunu, Tuz Gölü ve Silivri tesislerinde depo doluluk oranının ise yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.

BOTAŞ'tan, bazı basın yayın organlarında "Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BOTAŞ aleyhine algı oluşturmaya yönelik maksatlı ve gerçek dışı haberler ile kamuoyu gündeminin meşgul edildiği belirtildi.

Dünyanın benzeri görülmemiş bir enerji krizini tecrübe ettiği bu dönemde, BOTAŞ'ın Türkiye'nin kesintisiz enerjiye ulaşabilmesi için dünya ölçeğinde projeleri hayata geçirerek büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuz uhdesinde bulunan Silivri Yer Altı Depolama Tesisi faaliyetleri Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarına göre yürütülmekte olup depolama faaliyetleri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) düzenli olarak veri bildirimi yapılmaktadır. Silivri Genişletme Projesi kapsamında tesisin bütünüyle tamamlanmasına yönelik faaliyetler de devam etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen kapasite artışı sonucunda hedeflenen 4,6 milyar metreküp toplam kapasite hedefine ulaşılmıştır. Temmuz ayı içinde Sayın Bakanımızın ifade ettiği depolama değerleri ise o gün tarihiyle ulaşılan kapasite artışını da içermektedir."

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 3,2 milyar metreküp olan toplam depolama kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe ulaşması ile depolama lisansının tadili amacıyla EPDK'ye 3 Ağustos'ta başvuru yapıldığına işaret edilen açıklamada, depolama lisansı tadil sürecinin EPDK nezdinde devam etmesi nedeniyle bildirimlerin mevcut lisans değerleri referans alınarak yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunmakta olup, hem Tuz Gölü hem de Silivri tesislerinde depo doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır." bilgisi verildi.

Etiketler : botaş doğal gaz enerji krizi
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