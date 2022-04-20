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20 Nisan 2022 Çarşamba 15:33:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 15:33:00

BOTAŞ 'yeşil enerji' kapasitesini 15 megavata çıkaracak

Kaynak: AA

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, hayata geçireceği yaklaşık 15 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla bünyesinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı, enerji verimliliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

AA muhabirinin BOTAŞ'tan aldığı bilgiye göre, şirketin halihazırda Aksaray Sultanhanı'nda bulunan ve genişletme çalışmaları devam eden Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesinin yer aldığı Tuz Gölü İşletme Müdürlüğüne 2019'da takip sistemli 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirildi.

Depolama tesisinin doğal gaz operasyonlarında ihtiyaç duyduğu elektrik tüketiminin yüzde 60'ı bu santralden karşılanırken, geçen yıl aralıkta devreye alınan ve Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nın kontrol edildiği Dörtyol Milli SCADA Merkezi binasının çatısına da 25 kilovat çatı tipi GES kurulumu yapıldı.

Rüzgar santrali haziranda devreye alınacak

BOTAŞ, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisleri ve çeşitli pompa istasyonlarına yönelik olarak 8 megavat kapasiteli GES projesi için de ihaleye çıktı. İhale süreci devam eden söz konusu projelerin 2022 yılı sonunda devreye alınması planlanıyor.

GES projelerine ek olarak, bölgesinde pek çok rüzgar enerji santrali (RES) bulunan Silivri İşletme Müdürlüğüne 4,2 megavat gücünde RES kurulumu için de gerekli çalışmalar yapıldı ve ihale süreci tamamlandı. Rüzgar enerjisi santrali bu yıl haziranda devreye alınacak.

Bununla birlikte, Doğubayazıt Kompresör İstasyonunun elektrik ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla GES kurulması planlanıyor.

Böylelikle, BOTAŞ'ın yenilenebilir enerji kapasitesi 2022'de yaklaşık 15 megavat düzeyine ulaşacak.

Enerji verimliliğine yönelik çalışmalar

Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması sürecinde büyük görev üstlenen BOTAŞ, yer aldığı faaliyetlerin her safhasında verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Enerji verimliliğinin artırılması ve toplam enerji tüketiminin azaltılması çalışmaları da bu kapsamda hız kesmeden devam ediyor.

BOTAŞ'ın tüm iş süreçleri için kurum ve kuruluşların enerji performanslarının artırılarak maliyetlerini azaltmayı hedefleyen bir standart olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, 2018 Aralık'ta alındı. Bununla birlikte, kurumun enerji stratejileri çerçevesinde enerji tüketimini düşürmeye yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarına da yer veriliyor.

Etiketler : BOTAŞ ISO 50001 Enerji Yönetim enerji ihtiyacı
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