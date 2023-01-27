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27 Ocak 2023 Cuma 09:35:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 09:35:00

BOTAŞ duyurdu: Sanayi doğal gazına indirim

Kaynak: AA

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BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 13 bin 727 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 15 bin lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Etiketler : botaş sanayi doğal gaz indirim
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