VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'den İran'a "uluslararası yükümlülüklere uyma" çağrısı
Rus savaş uçağı Norveç uçağına eşlik etti
Bosna Hersek'in zırhlıları Türk firmasına emanet
Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine kanlı paket gönderildi
Çin, "Şiyan" sınıfı 2 yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı
Başkan Erdoğan, 2023 yılı yüksek öğretim burs ve kredi ücretlerini açıkladı
Antalya'da sel felaketi! Bakan Soylu son durumu açıkladı
Hint ve Çin birlikleri arasında ihtilaflı sınır bölgesinde çatışma yaşandı
Türkiye'yi enerjide merkez yapacak yeni adım
Yunanistan'da Çalışma Bakanı'nın istihbarat tarafından dinlendiği iddia edildi
Meteoroloji uyardı: İzmir'de şiddetli yağış bekleniyor
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i ağırlayacak
İnovasyon Haftası'nda Türkiye'nin geleceği konuşuluyor
Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da sel sırasında kalp krizi geçiren 1 kişi hayatını kaybetti
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Bakan Akar Yunanistan'ı "Asla mümkün değil diyerek" uyardı!
TEI-TF10000 hamlesi! Türkiye geliştirdi
Afganistan'da otele bombalı saldırı! İlk görüntüler
Rusya'dan kritik açıklama: Bunu Türkiye ile de yapabiliriz
Kredi kartı olanlar dikkat! 31 Aralık son tarih...
Karadeniz'den 11 ayda 125,9 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi
Milli atletler Ünalan ve Arı uluslararası başarılarına yenilerini eklemek istiyor
Çin-Körfez ilişkileri derinleşiyor
Denizli'deki Tripolis Antik Kenti kazılarında 10 yıl geride kaldı
12 Aralık 2022 Pazartesi 19:41:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 19:41:00

Bosna Hersek'in zırhlıları Türk firmasına emanet

Kaynak: AA

ABONE OL

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ile Türkiye'de savunma sanayii alanında faaliyet gösteren ASFAT arasında, tank ve zırhlı araçların bakımı ve yedek parça tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı.

Anlaşma, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün tarafından imzalanırken, törene Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar da katıldı.

Büyükelçi Girgin burada yaptığı açıklamada, her zaman Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin yardımına hazır olduklarını ifade etti.

Podzic ise ülkesi ile Türkiye arasındaki başarılı işbirliğinin önemine işaret ederek, "Destekleri için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ASFAT ile helikopter bakımı alanında halihazırda işbirliği yaptıklarını kaydeden Podzic, bu anlaşma kapsamında, tank ve zırhlı araçların bakımının da çözüme kavuşacağını aktardı.

Etiketler : Bosna Hersek Savunma Sanayii Türk firması
Kitabım sektöre ışık tutuyor

Kitabım sektöre ışık tutuyor
Kahkaha tufanı

Kahkaha tufanı
En çok arananlar bir arada

En çok arananlar bir arada
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Survivor isteği

Survivor isteği
Mesleğe ara veriyor

Mesleğe ara veriyor
Reynmen'den ‘Yanılmışım'

Reynmen'den ‘Yanılmışım'
Bakü'de özel gösterim

Bakü'de özel gösterim
Genç tasarımcılara destek

Genç tasarımcılara destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX