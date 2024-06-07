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07 Haziran 2024 Cuma 14:49:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 14:49:00

Boş dairelere vergi gelecek mi?

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Milyonlarca gayrimenkul sahibi ve kiracı 'boş dairelere vergi yükümlülüğü gelecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Boş konutlar için vergi beyannamesi düzenlenip düzenlenmeyeceği merak ediliyor. Peki, boş daireler için kira gelir vergisi ödenecek mi? Vergi yükümlülüğü yüksek kira artışının önüne geçilebilecek mi? Tüm cevaplar haberimizde...

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı yeni vergi paketi merakla bekleniyor.

BOŞ TUTULAN DAİRELERDEN VERGİ ALINABİLİR

Pakette yüksek kiralara karşı önlemler alınacağı konuşuluyor.

Buna göre boş tutulan dairelerden de vergi alınabilir.

Pek çok ülkede boş konutlardan vergi alındığı biliniyor.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI SONA ERECEK

Kiralara yüzde 25 zam sınırı uygulaması 2 Temmuz'da sona erecek.

Bu durumda kiraların yeniden yükselmesi söz konusu olabilir.

Çare olarak boş evlere vergi getirilmesi tartışılıyor.

Çünkü ev sahipleri kiralamak yerine boş tutmayı tercih edip fiyatları yükseltiyor.

Yeni vergi paketinde bu uygulama gündeme gelir mi, gelmez mi henüz net değil.

Bu yüzden hem kiracıların hem de ev sahiplerinin gözü, kulağı Hazine ve Maliye Bakanlığının yapacağı açıklamalarda olacak.

Etiketler : konut daire vergi gayrimenkul
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