Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı yeni vergi paketi merakla bekleniyor.

BOŞ TUTULAN DAİRELERDEN VERGİ ALINABİLİR



Pakette yüksek kiralara karşı önlemler alınacağı konuşuluyor.

Buna göre boş tutulan dairelerden de vergi alınabilir.

Pek çok ülkede boş konutlardan vergi alındığı biliniyor.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI SONA ERECEK



Kiralara yüzde 25 zam sınırı uygulaması 2 Temmuz'da sona erecek.

Bu durumda kiraların yeniden yükselmesi söz konusu olabilir.

Çare olarak boş evlere vergi getirilmesi tartışılıyor.

Çünkü ev sahipleri kiralamak yerine boş tutmayı tercih edip fiyatları yükseltiyor.

Yeni vergi paketinde bu uygulama gündeme gelir mi, gelmez mi henüz net değil.

Bu yüzden hem kiracıların hem de ev sahiplerinin gözü, kulağı Hazine ve Maliye Bakanlığının yapacağı açıklamalarda olacak.