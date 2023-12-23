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23 Aralık 2023 Cumartesi 14:23:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 14:23:00

Borsaya yeni Türk savunma şirketi geliyor

Kaynak: AA

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Borsaya açılan Türk savunma sanayisi şirketlerine bir yenisinin eklenmesi için adım atıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu, yeni yatırımlar, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve global pazarlara açılma gibi amaçlarla sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuruya göre, sermaye artırımı ve ortakların pay satışından kaynaklanan 58 milyon 823 bin 530 payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Altınay Savunma Teknolojileri, büyük çoğunluğu mühendislerden oluşan 162 çalışanı, bağlı ortaklıkları DASAL Havacılık Teknolojileri ve TAAC Havacılık Teknolojileri ile kara, deniz ve hava platformlarına yönelik ana ve alt sistem seviyesi çözümleri yerli ve yabancı kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Şirket, hareket ve test sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri ve mühimmat imha gibi 5 ana alanda faaliyet gösteriyor. Şirketin, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii ve Roketsan gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarıyla devam eden alt yüklenici sözleşmeleri bulunuyor.

Altınay Savunma Teknolojileri, insansız hava ve kara araçları, ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, milli muharip uçak KAAN, HÜRJET, GÖKBEY helikopteri, ATAK-2 helikopteri, ANKA-S, AKSUNGUR, HİSAR hava savunma sistemleri, NAZAR Lazer Taarruz Sistemi, F16 Minyatür Bomba Salanı gibi projelerde çeşitli sorumluluklar üstleniyor.

KAYNAĞIN YARISI YATIRIMA AYRILACAK

İhraç edilecek pay karşılığında sağlanacak kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 50'si yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları için kullanılacak.

Kaynağın yüzde 15'i test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarına, yüzde 15'i işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılacak.

Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulmasında yüzde 10, global satış ve pazarlama ağı yatırımlarında yüzde 5, finansal borç ödemelerinde yüzde 5 kaynak kullanılacak.

Etiketler : borsa savunma sanayisi şirket
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